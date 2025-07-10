Россиянам объяснили причину замедления работы СБП

НСПК: увеличение времени в операциях СБП связано с проблемой в работе провайдера

Скорость обработки операций по системе быстрых платежей (СБП) замедлилась в результате инцидента в работе провайдера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП», — сообщили в пресс-службе.

В НСПК заявили, что дополнительно оповестят пользователей о том, когда все сервисы восстановят работу в штатном режиме.

В июне стало известно, что МТС Банк выступил первым банком-партнером Национальной системы платежных карт (НСПК) в пилотном проекте по оплате счетов через Систему быстрых платежей (СБП) с использованием умной колонки. Прототип технологии был представлен на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

На полях того же форума компании заключили соглашение, в рамках которого стороны будут совместно развивать технологию оплаты с использованием голосовых помощников. Документ подписали председатель правления МТС Банка Эдуард Иссопов и генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг получит доступ к данным по переводам через СБП и картам «Мир».