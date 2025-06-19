МТС Банк и НСПК представили на ПМЭФ технологию оплаты умной колонкой

МТС Банк стал первым банком-партнером Национальной системы платежных карт (НСПК) в пилотном проекте по оплате счетов через Систему быстрых платежей (СБП) с использованием умной колонки. Прототип технологии был представлен на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

В кредитной организации уточнили, что проект позволяет совершать платежи с помощью голосовой команды: умная колонка самостоятельно запрашивает данные по счетам и выполняет операцию. Для этого необходимо заранее привязать банковский счет к устройству через мобильный платежный сервис.

В рамках презентации участники смогли увидеть процесс оплаты услуг мобильной связи с помощью умной колонки. В банке уточнили, что на данный момент технология находится на стадии прототипа, но в будущем список доступных сервисов планируется расширить. Например, пользователи смогут оплачивать коммунальные услуги, электроэнергию, детский сад и другие счета.

«МТС Банк активно развивает направление Daily banking – сервисы для комфортной оплаты ежедневных потребностей. В сотрудничестве с НСПК мы запустили функцию платежей в реальном времени, с помощью которой пользователи умной колонки смогут голосом запрашивать информацию о своих счетах и проводить операции», — отметил председатель правления МТС Банка Эдуард Иссопов.

По его словам, кредитная организация приняла участие в технической реализации проекта.

Гендиректор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин подчеркнул, что стороны стремятся создать максимально удобные и современные сервисы оплаты.

«Благодаря этой технологии пользователи смогут легко совершать ежемесячные бытовые платежи, не отвлекаясь от повседневных дел. Достаточно просто попросить голосового помощника оплатить услуги, а в это время под «капотом» будет работать Система быстрых платежей. Она проведет платеж быстро и безопасно», — сказал он.