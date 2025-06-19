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МТС Банк и НСПК будут развивать оплату с помощью голосовых помощников

В МТС Банке назвали транзакционный бизнес одной из основных точек роста
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Shutterstock

МТС Банк и Национальная система платежных карт (НСПК) заключили соглашение на полях ПМЭФ, в рамках которого стороны будут совместно развивать технологию оплаты с использованием голосовых помощников.

Документ подписали председатель правления МТС Банка Эдуард Иссопов и генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.

По словам Эдуарда Иссопова, транзакционный бизнес является одной из основных точек роста в стратегии МТС Банка.

«Совместно с НСПК мы пилотируем различные проекты в рамках развития платежных систем «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП). Внедряем альтернативные способы оплаты, в том числе QR-инг оплаты с лицевого счета оператора, который позволит любому человеку быстро и безопасно осуществлять платежи, как в России, так и за ее пределами», — сказал он.

Дмитрий Дубынин отметил, что НСПК стремится создать передовые и безопасные платежные сервисы.

«Вместе с МТС Банком мы уже успешно провели пилот и внедрили универсальный QR-код. Будем и дальше совершенствовать эту технологию, параллельно разрабатывая и тестируя новые для рынка инструменты – это и персональный QR, и развитие технологии оплаты счетов через СБП с использованием голосовых помощников», — сказал он.

Ранее на ПМЭФ МТС Банк и НСПК представили прототип технологии голосовой оплаты счетов за услуги мобильной связи через СБП с помощью умной колонки.

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ПМЭФ – 2025
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