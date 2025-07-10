В центре Москвы загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в Большом Афанасьевском переулке в Москве. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его словам, сообщение о пожаре в доме 11-13 поступило в 15:06. Пламя распространилось на площади шести квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

8 июля в Москве восемь автомобилей загорелись на парковке. Инцидент произошел на Бескудниковском бульваре. По словам очевидцев, сначала взорвалась одна из машин, затем огонь перекинулся на другие. По данным Telegram-канала SHOT, автомобили сгорели после того, как один из соседей решил починить свой Ford самостоятельно.

Сообщалось, что хозяйке одной из восьми сгоревших машин стало плохо от увиденного. Ее экстренно госпитализировали после того, как она увидела на парковке свой обугленный Zeekr, недавно купленный за 7 млн рублей.

4 июля в Находке в Приморском крае взорвались и загорелись не менее трех автомобилей, находившихся на парковке. Две машины выгорели полностью, еще одно транспортное средство уцелело.

Ранее в Южно-Сахалинске автокран вспыхнул на дороге и попал на видео.