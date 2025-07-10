В Южно-Сахалинске автокран вспыхнул на дороге и попал на видео

Mash: автокран целиком вспыхнул на оживленной дороге в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на проезжей части загорелся автокран. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Тяжелая техника загорелась на пересечении Ленина и Транзитной. Очевидцы пытались потушить сами — не вышло. Вызвали пожарных», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как транспорт горит на проезжей части, при этом пламя почти полностью охватило автокран.

До этого сообщалось, что в Иркутской области подросток прокатил своих подруг на капоте автомобиля Lada и попался полицейским.

«Все произошло в городе Вихоревка Иркутской области. 16-летний подросток взял мамину «девятку», посадил на капот двух девчуль, и начал с ними рассекать по двору. Все это засняли изумленные соседи, выложили в соцсети, где ролик увидели полицейские», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как две девушки сидят на капоте автомобиля Lada, который движется по проезжей части.

Ранее на фото попал окровавленный тольяттинец, которого ножом порезали в троллейбусе.