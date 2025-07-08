Москвичке стало плохо после того, как ее Zeekr «отправился в ад» на видео

Хозяйке одного из 8 сгоревших авто в Москве стало плохо от увиденного

В Москве хозяйке одного из восьми сгоревших автомобилей стало плохо от увиденного. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Хозяйка сгоревшего Zeekr экстренно госпитализирована — ей стало плохо, когда она увидела обугленную ласточку на московской парковке. Недавно она купила авто за 7 млн, а сегодня китайское творение 001 отправилось в ад», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, восемь машин сгорели на парковке после того, как один из соседей решил починить свой Ford самостоятельно.

До этого сообщалось, что в Москве на Бескудниковском бульваре автомобили загорелись на парковке.

«Сначала взорвалась одна из них, а затем огонь перекинулся и на другие. Предварительно, пламя охватило уже восемь автомобилей», — рассказали очевидцы.

Прохожие запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как несколько автомобилей горят и взрываются на парковке.

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