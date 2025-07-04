В Приморье автомобили взорвались и попали на видео

Mash: машины загорелись и взорвались на парковке в Находке

В городе Находка Приморского края автомобили взорвались и загорелись на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Авто стояли рядом с почтой в микрорайоне КПД. Вспыхнули после двух часов ночи. Владельцы пытались спасти свой транспорт, но уцелела лишь одна легковушка — две выгорели полностью», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как люди пытаются спасти свои автомобили. На следующей записи слышны звуки взрыва.

По информации канала, в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина сжег автомобиль Lada Vesta бывшей жены. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горит припаркованный белый автомобиль. Далее на записи заметно, как спасатели ликвидируют возгорание. Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали поджигателя и выяснили причину его поступка.

Ранее в Челябинске автомобиль с двумя детьми загорелся на ходу и попал на видео.