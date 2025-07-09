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Губернатор Тульской области рассказал о ночных атаках беспилотников ВСУ на регион

Губернатор Миляев: силы ПВО сбили 15 дронов в Тульской области, разрушений нет
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Inna Varenytsia/REUTERS

В ночь на 9 июля системы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, атака дронов началась около 21:00 и продолжалась до 6 утра. Он отметил, что все аппараты были успешно уничтожены силами Минобороны России.

Миляев также подчеркнул, что, по предварительным данным, разрушений на земле не зафиксировано, никто не пострадал.

За прошедшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 202 украинских дрона. Кроме того, военные сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сегодня эффективность систем ПВО, установленных вокруг столицы, составляет 99,9%. Собянин отметил, что из тысячи запущенных в сторону города беспилотников долетели только единицы. По его словам, системы ПВО в других странах не достигли результатов, аналогичных московским.

Ранее Сырский признал превосходство российской армии над ВСУ.

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