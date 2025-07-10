На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Судья отказался вести дело Гуцул

Судья по делу главы Гааузии Евгении Гуцул взял самоотвод
true
true
true
close
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Судья, который вел дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, взял самоотвод. Об этом пишет Sputnik Молдова.

Как правило, самоотвод судьи происходит до начала рассмотрения дела по существу. В заявлении о самоотводе указывается причина, по которой он отказывается от выполнения какой-то задачи. По мнению журналистов Sputnik, судья по делу Гуцул решил не заниматься ее делом из-за этических противоречий и давления сверху.

До этого оппозиционер Илан Шор заявил, что протесты на фоне дела Гуцул могут «снести власть» в Молдавии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы.

Ранее Шор заявил, что грядущие парламентские выборы в Молдавии будут «самыми грязными».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами