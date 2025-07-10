Судья отказался вести дело Гуцул

Судья, который вел дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, взял самоотвод. Об этом пишет Sputnik Молдова.

Как правило, самоотвод судьи происходит до начала рассмотрения дела по существу. В заявлении о самоотводе указывается причина, по которой он отказывается от выполнения какой-то задачи. По мнению журналистов Sputnik, судья по делу Гуцул решил не заниматься ее делом из-за этических противоречий и давления сверху.

До этого оппозиционер Илан Шор заявил, что протесты на фоне дела Гуцул могут «снести власть» в Молдавии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы.

Ранее Шор заявил, что грядущие парламентские выборы в Молдавии будут «самыми грязными».