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Шор подтвердил, что «Победа» примет участие в выборах в Молдавии

Шор: грядущие парламентские выборы в Молдавии будут «самыми грязными»
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Максим Блинов/РИА Новости

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что грядущие парламентские выборы в Молдавии будут «самыми грязными». Его слова приводит RT.

Текущую политическую обстановку в Молдавии Шор прокомментировал на съезде блока «Победа» в Москве. По словам Шора, возглавляемая им организация провела съезд в столице другой страны из-за запугивания. При этом Шор подчеркнул, что давление не остановит «Победу» от участия в выборах 28 сентября.

До этого Шор заявил, что избирательный список молдавского оппозиционного блока «Победа» на выборах в парламент Молдавии 28 сентября возглавит находящаяся под стражей глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело против Гуцул в суд 24 апреля 2024 года. Она назвала это дело политическим преследованием.

Ранее мать Евгении Гуцул призвала суд освободить дочь.

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