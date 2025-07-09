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Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего при атаке на курский пляж

Львова-Белова: пострадавший в Курске мальчик находится в тяжелом состоянии
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Ребенок, пострадавший при атаке украинского беспилотника на пляж в Курске, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«В тяжелом состоянии пятилетний Анатолий — его в сопровождении мамы везут в ожоговое отделение Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского в Москву», — написала омбудсмен.

Она добавила, что находится на связи с курским детским омбудсменом Натальей Листопадовой, чтобы при необходимости оказать помощь пациентам.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая ребенка, получили ранения.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что мальчик закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника. По его словам, еще один молодой человек шел мимо пляжа и, услышав, как кричат женщины и ребенок, бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас.

Позднее чиновник сообщил, что мальчика вместе с мамой утром 9 июля перевели в Москву.

Ранее военный эксперт рассказал об отражении атак ВСУ в курском приграничье.

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Атаки на Курскую область
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