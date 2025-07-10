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Сразу в четырех отделах полиции в Ленобласти прошли обыски

«Mash на Мойке»: в четырех отделах полиции в Ленобласти прошли обыски
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники УСБ и спецназа пришли с обысками сразу в четыре отдела полиции во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, начальников этих отделов подозревают в получении взяток от бизнесменов из Азербайджана. Уточняется, что последние с 2023 года торговали контрабандным алкоголем и табаком. Предприниматели устраивали на работу иностранных граждан, которые «злостно нарушали миграционное законодательство». В «Mash на Мойке» сообщили, чтобы избежать проблем и проверок, бизнесмены давали взятки сотрудникам полиции.

До этого силовики провели обыск в рабочем кабинете первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремига. Как сообщил глава региона Александр Авдеев, несмотря на происходящее, экономический блок областного правительства продолжает работу в обычном режиме.

Позже Басманный районный суд Москвы арестовал Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его заключили под стражу на почти два месяца.

Ранее силовики в Армении провели обыск в доме оппозиционера Манукяна.

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