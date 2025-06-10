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Первого замгубернатора Владимирской области арестовали по делу о взятке

Суд арестовал замгубернатора Владимирской области Ремигу по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ремиги Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток», — отмечается в сообщении.

9 июня силовики провели обыск в рабочем кабинете чиновника. По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, у правоохранителей есть вопросы к Ремиге. Глава региона отметил, что обвиняемый занимает пост с 2020 года и пользуется авторитетом, однако «перед законом все равны». Он добавил, что, несмотря на происходящее, экономический блок областного правительства продолжает работать в обычном режиме.

Тем временем суд арестовал до 4 августа мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого во взятке на сумму 180 млн рублей. Депутат горсовета Вячеслав Дюков рассказал, что Логинов использовал ресурсы Красноярска в личных целях. По его словам, признаки системных нарушений стали очевидны весной 2024 года, когда вскрылось плохое качество дорожного ремонта.

Ранее суд продлил арест бывшему мэру Сочи.

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