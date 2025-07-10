Силовики в Армении проводят обыск в доме Манукяна

Силовики в данный момент проводят обыск в доме депутата армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Гегама Манукяна. Об этом сообщило армянское онлайн-издание Hraparak.am.

«Ранним утром Следственный комитет и группа сотрудников СНБ ворвались в дом члена партии «Дашнакцутюн», депутата Национального собрания Гегама Манукяна. В его доме проводится обыск», — говорится в публикации.

Официальных данных от Следственного комитета пока нет. Причины следственных действий не разглашаются.

В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении вошли в резиденцию Католикоса всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (руководящий орган Армянской апостольской церкви, ААЦ).

26 июня в Армении арестовали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Следственный комитет страны считает священника и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов.

Ранее Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на его пенис.