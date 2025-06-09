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Силовики нагрянули с обыском к замгубернатора Владимирской области

В кабинете замгубернатора Владимирской области Александра Ремига прошел обыск
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Александр Ремига/VK

Утром в понедельник, 9 июня, силовики провели обыск в рабочем кабинете первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремига. Об этом сообщила газета «Владимирские ведомости».

Информацию подтвердил изданию глава региона Александр Авдеев. По его словам, к Ремига у правоохранителей есть вопросы.

«Он занимает пост с 2020 года, пользуется авторитетом, но перед законом все равны», — прокомментировал ситуацию губернатор.

Он также отметил, что, несмотря на происходящее, экономический блок областного правительства продолжает работу в обычном режиме.

Обстоятельства выясняются, подробности пока не раскрываются.

Этим утром в доме задержанного мэра Красноярска Владислава Логинова прошли обыски. По данным Следственного комитета, главу города подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более 180 млн рублей. По данным следствия, с 2018 по 2024 год Логинов, занимая должности первого заместителя, а затем главы города, получил деньги и оплату строительства бани на своем участке от руководителя коммерческой компании.

Ранее суд продлил арест бывшему мэру Сочи.

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