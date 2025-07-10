Аэропорт Саратова возобновил работу

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Саратова

В саратовском аэропорту Гагарин сняты ограничения на прием и выпуск самолетов спустя почти пять часов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт приостановил работу в половину четвертого утра.

На фоне массированных атак украинских дронов в минувшие выходные российские аэропорты тоже вводили временные ограничения на полеты. По информации Росавиации, начиная с 5 июля по 6:00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 лайнеров.

По словам пассажиров, ситуация была «патовой», они были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. На фоне отмен и задержек авиарейсов между Москвой и Петербургом путешественники скупили билеты на все поезда этого направления. «Коммерсантъ» подсчитал, что объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд руб.

Ранее в РСТ предупредили о нехватке мест для всех авиапассажиров при задержке рейсов.