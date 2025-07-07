В РСТ предупредили о нехватке мест для всех авиапассажиров при задержке рейсов

Гостиничная инфраструктура аэропортов не сможет одновременно разместить большое количество пассажиров на фоне отмен и задержек рейсов, потому что в ней не хватит мест. Об этом НСН рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, комментируя предложение депутата Госдумы Игоря Антропенко предоставлять гостиницы аэропортов родителям с детьми при задержке рейсов более чем на четыре часа.

Эксперт уточнил, что в России уже действуют правила, которые обязывают компании предоставлять авиапассажирам питание и гостиницу. Последняя положена гражданам при задержке рейса в ночное время на шесть часов, в дневное время — на восемь часов.

«Но мы знаем, что события мая и июня, когда одновременно не выполнялись сотни рейсов, привели к тому, что гостиничная инфраструктура не может разместить такое количество пассажиров одномоментно, при форс-мажорных обстоятельствах авиакомпания не успевает оперативно найти гостиницу», — сказал Горин.

По его словам, из-за задержек вылетов компаниям приходится терпеть многомиллионные убытки.

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. Он рассказал, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова отменили ограничения.