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Стала известна судьба трех туристов, пропавших неделю назад на Камчатке

СК: трое туристов, пропавших на Камчатке, найдены живыми
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Telegram-канал «SHOT»

На Камчатке нашли троих туристов, пропавших почти неделю назад, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В пресс-службе ведомства уточнили, что двое мужчин и женщина живы, «преступление в отношении них не совершалось».

По предварительным данным, 4 июля двое мужчин и женщина поплыли на катамаране «Быстрый удод» из поселка Усть-Камчатска Камчатского края в неустановленном направлении. С тех пор путешественники не выходили на связь. Как писал SHOT, пропавшими без вести объявлены известный российский путешественник Сергей Лекай из Москвы, 50-летний Виталий Щеринов из Санкт-Петербурга и 42-летняя Татьяна Кузнецова из подмосковного Дмитрова. Последний раз туристов видели в районе острова Собачий.

В настоящее время следовали выясняют все обстоятельства произошедшего, рассказали в СК.

В начале июня спасатели эвакуировали травмированного туриста с вулкана Вилючинский на Камчатке.

Ранее два туриста из Москвы пропали во время восхождения на Эльбрус.

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