Спасатели эвакуировали травмированного туриста с вулкана Вилючинский

Один из участников незарегистрированной туристической группы сломал ногу и вывихнул руку при спуске с вулкана Вилючинский в Камчатском крае. Ему потребовалась эвакуация, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, на помощь пострадавшему, который находился на высоте около 1,7 тыс. м, направили вертолет. Сводная наземная группировка краевых спасателей и Камчатского спасательного центра МЧС России также была направлена к месту происшествия. Из-за крутого склона воздушное судно не смогло сесть рядом с туристом, спасатели высадились на высоте около 2,1 тыс. м.

«Пока одни спасатели занимались эвакуацией, сводная наземная группировка, уже добравшаяся к этому времени к вулкану, искала площадку, где вертолет смог бы приземлиться», — заявили в пресс-службе.

Там рассказали, что было решено доставить пострадавшего вниз, на высоту 1,2 тыс. м. На санях «Акья» спасатели спустили мужчину к вертолету. Его доставили в Камчатскую краевую больницу.

До этого российский турист и еще пятеро иностранцев пропали без вести во время восхождения на вулкан Талинис, который расположен в провинции Восточный Негрос на Филиппинах.

Ранее двое туристов из Москвы потерялись на Эльбрусе.