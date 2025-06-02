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Общество
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Спасатели эвакуировали травмированного туриста с вулкана Вилючинский

На Камчатке спасатели эвакуировали сломавшего ногу туриста с вулкана Вилючинский
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Global Look Press

Один из участников незарегистрированной туристической группы сломал ногу и вывихнул руку при спуске с вулкана Вилючинский в Камчатском крае. Ему потребовалась эвакуация, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, на помощь пострадавшему, который находился на высоте около 1,7 тыс. м, направили вертолет. Сводная наземная группировка краевых спасателей и Камчатского спасательного центра МЧС России также была направлена к месту происшествия. Из-за крутого склона воздушное судно не смогло сесть рядом с туристом, спасатели высадились на высоте около 2,1 тыс. м.

«Пока одни спасатели занимались эвакуацией, сводная наземная группировка, уже добравшаяся к этому времени к вулкану, искала площадку, где вертолет смог бы приземлиться», — заявили в пресс-службе.

Там рассказали, что было решено доставить пострадавшего вниз, на высоту 1,2 тыс. м. На санях «Акья» спасатели спустили мужчину к вертолету. Его доставили в Камчатскую краевую больницу.

До этого российский турист и еще пятеро иностранцев пропали без вести во время восхождения на вулкан Талинис, который расположен в провинции Восточный Негрос на Филиппинах.

Ранее двое туристов из Москвы потерялись на Эльбрусе.

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