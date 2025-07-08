Трое туристов пропали на Камчатке во время сплава на самодельном катамаране

На Камчатке ищут группу туристов, ушедшую в плавание на самодельном катамаране

Трое туристов сплавлялись на катамаране и пропали на Камчатке. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Пропавшими без вести объявлены известный российский путешественник Сергей Лекай из Москвы, 50-летний Виталий Щеринов из Санкт-Петербурга и 42-летняя Татьяна Кузнецова из подмосковного Дмитрова.

По данным Telegram-канала, двое мужчин и женщина отправились в плавание на самодельном катамаране «Быстрый удод». Как уточняется, у Сергея уже есть опыт управления этим плавсредством. 4 июля группа начала сплав по реке Камчатка, в последний раз ее видели в районе острова Собачий.

С тех пор путешественники не выходят на связь. Их катамаран могло вынести в Камчатский залив Тихого океана. Ведутся поиски.

Ранее мужчина упал за борт лодки и пропал в Приамурье.