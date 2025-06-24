Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на свой пенис

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил в своем Telegram-канале главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II к себе для демонстрации своего пениса.

«Представитель Ктриджа Нерсисяна (имя Гарегина II в миру. — «Газета.Ru») сделал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять Ктриджа Нерсисяна и его представителя и доказать обратное», — написал премьер-министр.

Публичный конфликт между Пашиняном и ААЦ продолжается с мая этого года. Премьер-министр утверждает, что в церкви сложилась система наследования имущества и должностей, которая противоречит канонам. Кроме того, стороны по-разному видят пути решения Нагорно-Карабахского конфликта.

30 мая 2025 года на страницах Пашиняна и его супруги Анны Акопян в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилось несколько постов с резкими словами в адрес представителей ААЦ. Оппозиция подвергла жесткой критике премьера, а ряд общественно-политических деятелей призвали отлучить его с супругой от церкви. 31 мая политик разместил в соцсети еще несколько постов, посвященных армянским священнослужителям.

Предстоятель Сюникской епархии ААЦ епископ Макар Акопян заявил, что слова Пашиняна, сравнившего армянские церкви с «чуланами с рухлядью», подрывают основы взаимного уважения между государством и церковью, а также ставят под угрозу духовное равновесие в обществе.

Ранее бизнесмен Карапетян обвинил власти Армении в превращении политического поля в цирк.