Суд арестовал трех фигурантов дела о покушении на депутата Матвеева

Самарский районный суд отправил под стражу трех обвиняемых в покушении на депутата Государственной думы Российской Федерации Михаила Матвеева. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья Карина Бычкова подчеркнула, что в отношении одного из обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения на 1 месяц и 29 суток, по 17 сентября включительно.

По делу проходят уроженец Узбекистана Мурод Мусуров, 19-летний уроженец Таджикистана Некруз Бахиров и 16-летний подросток из Самары.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело о нападении на депутата Госдумы в Самарской области на покушение на парламентария.

18 июля депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Матвеев заявил, что в Самаре на него напали трое мигрантов.

Матвеев подчеркнул, что трое мигрантов шли по городу и задирали прохожих. Вместе с водителем депутат вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Как только парламентарий попросил нападавших остановиться, то сразу же получил удар в голову. Одного из мигрантов удалось задержать.

Ранее депутат Матвеев рассказал о самочувствии после нападения на него.