В Приморье буксир на полной скорости протаранил судно в порту Находки

В Приморье буксир на полном ходу врезался в пришвартованное судно и уплыл

В Приморском крае буксир на полном ходу врезался в судно в порту Находки. Видео опубликовал Amur Mash.

Как сообщает Telegram-канал, «Бикин» протаранил пришвартованный «Солвейг», а затем отчалил с места происшествия. У морского судна сильно поврежден левый борт. На видео можно увидеть там большую вмятину.

В конце июня у Владивостока рыбацкий катер протаранил сухогруз, из-за чего три члена экипажа оказались в воде. Столкновение произошло в Уссурийском заливе напротив острова Русский во время сильного тумана. Корабль двигался по своему маршруту, когда перед ним неожиданно появился катер, не отобразившийся на радаре. Никто не пострадал, а упавших за борт быстро вернули на палубу.

Вечером 19 марта сухогруз «Светлый» оторвало от причала льдом и понесло в сторону Вантового моста в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел около 21:00. Судно оказалось неисправно, потому что ему сорвало швартовые трубы, и не смогло самостоятельно двигаться. На борту «Светлого» находились два человека. Сначала судно следовало по течению следом за ледоколом, а для возвращения его к берегу потребовался большой буксир.

Ранее туристу удалось выжить во время дрейфа в Охотском море.