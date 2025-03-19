Сухогруз оторвало льдом от причала в Санкт-Петербурге

Сухогруз «Светлый» оторвало от причала льдом и понесло в сторону Вантового моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел около 21:00 мск.
Судно неисправно и не может самостоятельно двигаться. На борту «Светлого» находятся два человека, отметил телеканал.
По его данным, сухогруз начал движение вниз по течению в связи с тем, что ему сорвало швартовые трубы льдом.
В данный момент он идет по течению следом за ледоколом. Для возвращения судна к берегу, подчеркивает РЕН ТВ, потребуется большой буксир.
10 марта у побережья Великобритании столкнулись танкер и грузовое судно. Это произошло у берегов графства Восточный райдинг Йоркшира на северо-востоке страны. В спасательной операции участвовали авиация и пожарные суда.
Ранее танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Турции.