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Сухогруз оторвало льдом от причала в Санкт-Петербурге

В Петербурге сухогруз оторвался от причала и плывет к Вантовому мосту
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Телеграм-канал «360tv»

Сухогруз «Светлый» оторвало от причала льдом и понесло в сторону Вантового моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел около 21:00 мск.

Судно неисправно и не может самостоятельно двигаться. На борту «Светлого» находятся два человека, отметил телеканал.

По его данным, сухогруз начал движение вниз по течению в связи с тем, что ему сорвало швартовые трубы льдом.

В данный момент он идет по течению следом за ледоколом. Для возвращения судна к берегу, подчеркивает РЕН ТВ, потребуется большой буксир.

10 марта у побережья Великобритании столкнулись танкер и грузовое судно. Это произошло у берегов графства Восточный райдинг Йоркшира на северо-востоке страны. В спасательной операции участвовали авиация и пожарные суда.

Ранее танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Турции.

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