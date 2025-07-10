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Бывшего замминистра обороны России хотят признать банкротом

ТАСС: банк ПСБ потребовал признать банкротом Тимура Иванова
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Илья Питалев/РИА Новости

Банк ПСБ обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием открыть процедуру банкротства экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом со ссылкой на документы сообщает ТАСС.

Суд принял заявление банка ПСБ о признании Иванова банкротом и постановил возбудить производство по делу. Рассмотрение обоснованности заявления о признании банкротства состоится 21 августа.

1 июля Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, бывшего чиновника оштрафовали на 100 млн рублей и лишили государственных наград.

В середине марта стало известно, что суды арестовали имущество бывшего заместителя министра обороны РФ и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела о коррупции.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.

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