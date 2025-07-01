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Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова лишили госнаград

Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова
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Илья Питалев/РИА Новости

Мосгорсуд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате денежных средств при закупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Сергей Подопригоров огласил приговор, согласно которому Иванову окончательно назначается наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 100 млн рублей.

Мосгорсуд также обратил в доход государства все арестованные активы Иванова и членов его семьи, и лишил его госнаград, включая двух орденов «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени.

Новость дополняется.

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