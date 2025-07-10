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Стало известно, как увеличить пенсию почти в 1,5 раза

Соцфонд: размер пенсии можно увеличить, если выйти на нее с отсрочкой в пять лет
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Размер пенсионного коэффициента можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

В публикации отмечается, что для выхода на пенсию по старости необходимо отработать 15 лет трудового стажа, а также заработать 30 пенсионных баллов. Максимально за год можно заработать не более 100 пенсионных коэффициентов.

До этого кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что в России у женщин есть возможность забрать накопительную часть пенсии по достижении 55-летнего возраста, у мужчин — 60-летнего.

По его словам, граждане могут узнать размер этой части пенсии на «Госуслугах», а также в Социальном фонде России (СФР), Многофункциональном центре (МФЦ) или негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

В начале июля член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что в августе для работающих пенсионеров произведут перерасчет страховой пенсии. По его словам, он затронет всех, кто официально трудился в течение прошлого года и за кого работодатели платили страховые взносы.

Ранее в России решили провести перерасчет страховой пенсии для части россиян.

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