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В Краснодаре отреагировали на информацию о взрыве над городом

В ЕДДС Краснодара опровергли информацию о взрыве в небе над городом
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В официальном Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара опровергли информацию о якобы похожем на взрыв звуке, который раздался в небе над городом.

«В социальных сетях распространяется информация о хлопке в небе. В адрес ЕДДС о каких либо негативных случаях связанных с подобным хлопком не поступало», — сказано в сообщении ЕДДС.

7 июля на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае упали обломки беспилотного летательного аппарата, который был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). В результате инцидента люди не пострадали. Видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления зафиксировано не было.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Новороссийске.

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