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Украинский дрон атаковал НПЗ в Краснодарском крае

На территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае упали обломки дрона
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Северском районе на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае упали обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что данные о происшествии поступили от диспетчера НПЗ 7 июля. Обломки дрона упали на территории одного из технологических цехов предприятия.

По данным Минобороны, в результате инцидента люди не пострадали. Видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления не зафиксировано.

В настоящее время на месте работают специальные и экстренные службы, добавили в ведомстве.

Утром 7 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за ночь в регионах страны и над акваторией Черного моря был уничтожен 91 украинский беспилотник самолетного типа. В частности, в Липецкой области перехватили девять БПЛА. В столице региона частный дом получил повреждения в результате падения обломков сбитых дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее жительница Липецкой области получила несовместимые с жизнью ранения в результате атаки дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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