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Четыре человека пострадали при атаке дронов в Новороссийске

Кондратьев: четыре человека пострадали при атаке дронов в Новороссийске
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FotograFFF/Shutterstock

Во время атаки беспилотника в Новороссийске пострадали как минимум четыре человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, в больницу доставлены двое взрослых и два ребенка. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Повреждены три многоквартирных жилых дома. Также обломки дрона повредили три резервуара на зерновом терминале. По предварительным данным, пострадавших на объекте нет, пожарные ликвидируют возгорание.

Кондратьев добавил, что обломки беспилотников упали и в станице Тамань Темрюкского района, а также в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там повреждены частные дома, информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 3 мая в Новороссийске была зафиксирована одновременная атака беспилотных летательных и морских аппаратов.

Жителей призвали соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам во время воздушной тревоги. При нахождении в здании рекомендовано укрываться в помещениях без окон, а на улице — искать укрытие в подземных переходах или цокольных помещениях. Кравченко также напомнил о запрете на съемку и публикацию в сети работы систем ПВО и экстренных служб.

Ранее после атаки беспилотников в Ростовской области произошло возгорание крыши жилых домов.

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