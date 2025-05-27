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Ethiopian Airlines сделают ежедневными рейсы в РФ

Рейсы из Эфиопии в Россию сделают ежедневными
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Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует сделать ежедневными рейсы в  Россию. Об  этом сообщается в Telegram-канале Русского дома в  Аддис-Абебе.

«‎В настоящее время мы  планируем увеличить частоту полетов между Эфиопией и  Россией.  А  затем, с  декабря, мы  планируем сделать рейсы ежедневными  — то  есть самолеты будут летать между Москвой и  Аддис-Абебой семь дней в  неделю»‎, — сказал глава представительства перевозчика в  России и  СНГ Майкл Эндейл Таффессе.

В апреле этого года сообщалось, что Россия и Тунис увеличат количество рейсов.

В конце марта департамент гражданской авиации министерства транспорта Туниса предоставил авиакомпаниям возможность заключать контракты с туроператорами из России для организации рейсов между двумя странами. По словам генерального директора национального бюро по туризму Хильми Хусейна, если авиакомпании России захотят выполнять рейсы в Тунис, то им придется понести дополнительные крупные расходы, поскольку по-прежнему существуют логистические проблемы на фоне антироссийских санкций.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил об увеличении числа рейсов между Россией и Вьетнамом.

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