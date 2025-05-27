Ethiopian Airlines сделают ежедневными рейсы в РФ

Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует сделать ежедневными рейсы в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале Русского дома в Аддис-Абебе.

«‎В настоящее время мы планируем увеличить частоту полетов между Эфиопией и Россией. А затем, с декабря, мы планируем сделать рейсы ежедневными — то есть самолеты будут летать между Москвой и Аддис-Абебой семь дней в неделю»‎, — сказал глава представительства перевозчика в России и СНГ Майкл Эндейл Таффессе.

В апреле этого года сообщалось, что Россия и Тунис увеличат количество рейсов.

В конце марта департамент гражданской авиации министерства транспорта Туниса предоставил авиакомпаниям возможность заключать контракты с туроператорами из России для организации рейсов между двумя странами. По словам генерального директора национального бюро по туризму Хильми Хусейна, если авиакомпании России захотят выполнять рейсы в Тунис, то им придется понести дополнительные крупные расходы, поскольку по-прежнему существуют логистические проблемы на фоне антироссийских санкций.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил об увеличении числа рейсов между Россией и Вьетнамом.