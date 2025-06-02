РФ и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между столицами

Росавиация: РФ и Монголия работают над возобновлением рейсов между столицами

Российские и монгольские власти ведут работу, направленную на возобновление прямого авиасообщения между столицами двух государств. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта по итогам встречи в Улан-Баторе замглавы Росавиации Алексея Буевича и замгендиректора Управления гражданской авиации Монголии Энхтора Алтангэрэла.

Стороны работают над решением данного вопроса ради дальнейшего развития социально-экономических отношений. В настоящее время Россию и Монголию связывают рейсы, которые выполняют только российские перевозчики в Улан-Батор из Иркутска и Красноярска.

Также монгольская сторона выступила с инициативой провести с участием КНР совместные трехсторонние учения по авиакосмическому поиску. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос увеличения количества транзитных рейсов через воздушное пространство двух стран.

По словам Буевича, между Россией и Монголией уверенно растет турпоток. Развитие авиаперевозок способствует дальнейшему укреплению сотрудничества. Замглавы Росавиации подчеркнул, что расширение географии полетов имеет важное значение для граждан обоих государств.

До этого стало известно, что авиакомпания Ethiopian Airlines планирует сделать ежедневными рейсы из Эфиопии в Россию.

Ранее российские пилоты во время полета увидели странный белый шар в небе.