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Россия и Саудовская Аравия обсуждают запуск прямых рейсов

«Известия»: Россия и Саудовская Аравия работают над запуском прямых рейсов
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Власти России и Саудовской Аравии прорабатывают запуск прямых авиарейсов между двумя странами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального прокурора Королевства Саудовская Аравия Сауда ибн Абдуллу Аль Муаджеба Аль Шарифа.

По его словам, переговоры находятся на финальной стадии и ведутся между авиавластями Саудовской Аравии и Министерством транспорта РФ.

Как отметил востоковед Леонид Цуканов, ключевым препятствием остается отсутствие гарантий со стороны Эр-Рияда, что российские самолеты не будут задержаны по запросу третьих стран. Он пояснил, что несмотря на независимость Саудовской Аравии от коллективных санкционных механизмов, таких как в ЕС, стратегическая близость с США создает риски внешнего давления на королевство.

По данным издания, на первом этапе прямое авиасообщение планируется восстановить между Москвой и Эр-Риядом. Интерес к полетам уже выразили авиакомпании Red Wings и Flynas.

Ранее Росавиация сообщала, что РФ и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между столицами.

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