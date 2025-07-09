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В Татарстане девочка чудом выжила, выпав из окна многоэтажки

В Татарстане дошкольница чудом выжила, выпав из окна многоэтажки
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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане четырехлетний ребенок чудом не разбился, выпав из окна многоэтажки. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Инцидент произошел в Лениногорске. В МВД уточнили, что пострадала девочка 2020 года рождения. Она выпала с пятого этажа, облокотившись на москитную сетку.

Пострадавшую на скорой госпитализировали в местную больницу. Информация о характере и степени тяжести полученных ребенком травм отсутствует.

Несколькими днями ранее аналогичный случай был зафиксирован в Санкт-Петербурге. Там из окна пятого этажа выпал трехлетний мальчик. Ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с ней спикировал вниз.

Ранее сообщалось, что жительница Красноярска потеряла ребенка из-за роковой небрежности: семилетний мальчик не выжил после падения из окна.

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