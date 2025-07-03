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Трехлетний мальчик выпал из окна в Петербурге и впал в кому, ему удалили селезенку

78.ru: в Петербурге трехлетний мальчик выпал из окна и впал в кому
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В Петербурге ребенок выпал из окна, облокотившись на противомоскитную сетку. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в доме на 10-й Советской улице. Трехлетний мальчик гулял по подоконнику и облокотился на противомоскитную сетку, которая не выдержала его веса. Вместе с ней ребенок упал с пятого этажа.

Малолетнего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Ему провели операцию и удалили селезенку. Сейчас ребенок находится в коме, медики продолжают бороться за его жизнь.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

До этого в Биробиджане ребенок выпал из окна, когда его мать ненадолго отлучилась в ванную. Мальчика с травмами экстренно доставили в медицинское учреждение.

Ранее россиянка потеряла ребенка из-за роковой небрежности.

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