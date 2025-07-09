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В Сумской области часть потребителей осталась без электроэнергии

В Сумской области возникли перебои с подачей электроэнергии
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Перебои с подачей электроэнергии наблюдаются в городе Сумы, а также в Сумском и Ахтырском районах Сумской области Украины. Об этом сообщила компания «Сумыоблэнерго».

«Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом», — сообщили в компании.

В настоящее время в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Полтавской областях действует воздушная тревога. Кроме того, сирены включили на части территории Черкасской области.

7 июля глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что объект критической инфраструктуры попал под удар в Сумском районе Сумской области. В результате часть местных жителей осталась без электроснабжения.

До этого мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что мощный взрыв, который произошел в столице Украины, не имеет отношения к ТЭЦ. По его словам, предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку.

Ранее в Венгрии из-за урагана произошло самое крупное отключение электричества за десятки лет.

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