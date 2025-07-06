Кличко прокомментировал мощный взрыв в Киеве

Мэр Кличко: мощный взрыв в Киеве не имеет отношения к ТЭЦ

Мощный взрыв, который произошел в Киеве, не имеет отношения к тепловой электростанции (ТЭЦ). Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ», — заявил он.

По словам Кличко, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают экстренные службы города.

О мощном взрыве стало известно 6 июля. По данным украинских СМИ, взрыв раздался на ТЭЦ. Другие подробности инцидента неизвестны.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что другой взрыв произошел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее взрыв прогремел в здании военкомата в Полтавской области.