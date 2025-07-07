В Сумской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры попал под удар в Сумском районе Сумской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

«В результате атаки часть района осталась без электроснабжения», — уточнил он.

По словам Григорова, продолжаются восстановительные работы.

6 июля российский военный корреспондент Алексей Воевода рассказал, что украинцы начали делиться с представителями ВС РФ координатами территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине для дальнейших атак по ним. По его словам, жители Украины публикуют соответствующую информацию в комментариях под постами отряда беспилотников «Сталинские соколы» в мессенджере Telegram.

До этого сообщалось, что батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Киеве оказалась уничтожена в результате взрывов. Как писал Telegram-канал «Военное дело», силы противовоздушной обороны (ПВО) в столице Украины получили серьезный урон. По данным канала, российским войска также удалось поразить завод №410 в украинской столице. На данном предприятии производят дроны-камикадзе.

Ранее стало известно об ударе ракетами «Кинжал» по аэродрому на Украине.