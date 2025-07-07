На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сумской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры

Глава ОВА Григоров: в Сумской области под удар попал объект инфраструктуры
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Объект критической инфраструктуры попал под удар в Сумском районе Сумской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

«В результате атаки часть района осталась без электроснабжения», — уточнил он.

По словам Григорова, продолжаются восстановительные работы.

6 июля российский военный корреспондент Алексей Воевода рассказал, что украинцы начали делиться с представителями ВС РФ координатами территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине для дальнейших атак по ним. По его словам, жители Украины публикуют соответствующую информацию в комментариях под постами отряда беспилотников «Сталинские соколы» в мессенджере Telegram.

До этого сообщалось, что батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Киеве оказалась уничтожена в результате взрывов. Как писал Telegram-канал «Военное дело», силы противовоздушной обороны (ПВО) в столице Украины получили серьезный урон. По данным канала, российским войска также удалось поразить завод №410 в украинской столице. На данном предприятии производят дроны-камикадзе.

Ранее стало известно об ударе ракетами «Кинжал» по аэродрому на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами