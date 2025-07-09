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Экс-министра предпринимательства Воронежской области арестовали

Экс-министра предпринимательства Швыркова арестовали на месяц
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Администрация Семилукского МР ВО/YouTube

Центральный районный суд Воронежа арестовал бывшего министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда указали, что Швырков пробудет под стражей до 9 августа 2025 года.

9 июля стало известно о задержании экс-министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области. По информации журналистов, причиной стала его деятельность на посту главы администрации Семилукского района.

Швырков родился 24 ноября 1971 года в Липецкой области. В 1994 году он окончил ВГУ по специальности «правоведение». С 1993 года работал в Липецкой, Новгородской, Тульской и Воронежской областях на различных должностях. 8 июля Швырков по собственному желанию покинул пост министра.

7 июля стало известно, что дело в отношении экс-главы Кизилюрта, бывшего министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова, которого подозревают в расправе, растрате и совершении других преступлений, поступило для рассмотрения в Южный окружной военный суд. Cотрудники центрального аппарата Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали его в октябре 2023 года по подозрению в хищении им средств государственного бюджета в период, когда Магомедов занимал пост министра спорта.

Ранее в Челябинской области задержали прокурора по делу о мошенничестве.

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