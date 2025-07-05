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В Челябинской области задержали прокурора по делу о мошенничестве

РИА: в Челябинской области задержали прокурора Аргаяшского района Уруспаева
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители задержали прокурора Аргаяшского района Челябинской области Курмангазы Уруспаева по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, прокурор получил пять миллионов рублей за обещание добиться условного наказания для бывшего руководителя строительной фирмы, который совершил хищение средств при исполнении гособоронзаказа.

Накануне в Дагестане задержали главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева по уголовному делу о мошенничестве. По данным Следственного комитета, Амиралиев предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступной махинации было похищено около 56 млн рублей.

До этого в Петербурге задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и руководителя местной администрации Колпино Дмитрия Кохно. Против них возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с декабря 2024 года по июнь текущего года через посредника задержанные получили не менее 9,2 млн рублей.

Ранее суд приговорил ростовскую чиновницу к колонии за коррупцию.

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