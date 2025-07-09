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Гарвардский университет может не пройти аккредитацию

Гарварду грозит потеря аккредитации из-за нарушений
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Ann Wang/Reuters

Федеральные ведомства США инициировали проверку Гарвардского университета на предмет нарушения антидискриминационного законодательства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство образования.

При подтверждении нарушений вуз может лишиться аккредитации и государственного финансирования.

Министр образования Линда Макмен подтвердила претензии.

«Университет не обеспечил защиту студентов от враждебных проявлений», — сказала она.

Министерство внутренней безопасности дополнительно запросило данные о программах для иностранных студентов.

В конце мая министерство здравоохранения и социальных служб США лишило Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией.

Позже министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов. По ее словам, все зарубежные студенты, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. Гарвард из-за этого подал в суд на администрацию Трампа.

Ранее в США заявили о тупиковой ситуации в переговорах между Гарвардом и Белым домом.

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