Гарвардский университет может не пройти аккредитацию

Федеральные ведомства США инициировали проверку Гарвардского университета на предмет нарушения антидискриминационного законодательства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство образования.

При подтверждении нарушений вуз может лишиться аккредитации и государственного финансирования.

Министр образования Линда Макмен подтвердила претензии.

«Университет не обеспечил защиту студентов от враждебных проявлений», — сказала она.

Министерство внутренней безопасности дополнительно запросило данные о программах для иностранных студентов.

В конце мая министерство здравоохранения и социальных служб США лишило Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией.

Позже министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов. По ее словам, все зарубежные студенты, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. Гарвард из-за этого подал в суд на администрацию Трампа.

Ранее в США заявили о тупиковой ситуации в переговорах между Гарвардом и Белым домом.