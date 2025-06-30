В США заявили о тупиковой ситуации в переговорах между Гарвардом и Белым домом

Переговоры между Гарвардским университетом и Белым домом, посвященные вопросу возобновления финансирования учебного заведения, зашли в тупик. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

«Переговоры между Гарвардским университетом и Белым домом зашли в тупик, что ставит под угрозу быстрое разрешение противостояния, которое угрожает финансированию и меняет планы иностранных студентов. Потенциальная сделка была сорвана на прошлой неделе, хотя надежды на ее достижение сохраняются», — говорится в материале.

В конце мая министерство здравоохранения и социальных служб США лишило Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией.

Позже министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов. По ее словам, все зарубежные студенты, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. Гарвард из-за этого подал в суд на администрацию Трампа.

Ранее Трамп минимум на полгода «закрыл» Гарвард для иностранцев.