В Росавиации назвали точную дату открытия аэропорта в Геленджике

Росавиация: аэропорт Геленджика будет готов к отправке и приему рейсов 10 июля

Аэропорт в Геленджике будет готов принимать и отправлять рейсы 10 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«Росавиация уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта Геленджик», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, регулярные рейсы будут выполняться в период с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

До этого газета «Известия» сообщила, что аэропорт Геленджика откроется 9 июля, а полеты из воздушной гавани станут доступны с 18 июля. По данным источника, полеты будут осуществляться только в светлое время суток.

Позже в Минтрансе РФ подтвердили, что аэропорт Геленджика вновь откроется для приема воздушных судов после длительного перерыва.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что число бронирований туров в Геленджик после открытия аэропорта может вырасти в 1,5–2 раза. По данным ассоциации, данный скачок спроса среди туристов произойдет лишь в том случае, если цены на авиабилеты будут на уровне цен в Сочи или ниже.

Ранее ущерб авиакомпаний из-за транспортного коллапса в России оценили в несколько миллиардов рублей.