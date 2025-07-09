Губернатор Краснодарского края отреагировал на решение об открытии аэропорта Геленджика

Начало работы аэропорта в Геленджике — важное решение для Краснодарского края. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Благодарю правительство страны и Росавиацию за решение открыть аэропорт в Геленджике. Начало работы воздушной гавани — важное решение для Краснодарского края», — говорится в публикации.

До этого в Минтрансе РФ подтвердили, что аэропорт Геленджика вновь откроется для приема воздушных судов после длительного перерыва. Безопасность полетов была проверена экспертами Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения. Это решение позволит активизировать туристический поток в курортный регион Краснодарского края.

При этом в Росавиации уточнили, что аэропорт в Геленджике будет готов принимать и отправлять рейсы 10 июля. По данным пресс-службы ведомства, регулярные рейсы будут выполняться в период с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

Ранее ущерб авиакомпаний из-за транспортного коллапса в России оценили в несколько миллиардов рублей.