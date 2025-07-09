СМИ сообщили о планируемом открытии аэропорта в Геленджике

Аэропорт Геленджика откроется 9 июля, а полеты из воздушной гавани станут доступны с 18 июля. Об этом пишет газета «Известия» в Telegram-канале со ссылкой на источник близкий к министерству транспорта РФ.

По данным источника, полеты будут осуществляться только в светлое время суток.

«Первой авиакомпанией, которая вернется в гавань, станет «Аэрофлот»», — добавил он.

В ночь на 9 июля в московском аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на прием и отправление авиарейсов. Временно перестал работать аэропорт Калуги.

По данным Росавиации, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов.

Ранее ущерб авиакомпаний из-за транспортного коллапса в РФ оценили в несколько миллиардов рублей.