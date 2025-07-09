В АТОР оценили рост бронирований туров в Геленджик после открытия аэропорта

АТОР: спрос на Геленджик после открытия аэропорта может вырасти в 1,5–2 раза

Число бронирований туров в Геленджик после открытия аэропорта может вырасти в 1,5–2 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, данный скачок спроса среди туристов произойдет лишь в том случае, если цены на авиабилеты будут на уровне цен в Сочи или ниже.

По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, аэропорт Геленджика до конца года может принять до 160 тыс. пассажиров.

До этого газета «Известия» сообщила, что аэропорт Геленджика откроется 9 июля, а полеты из воздушной гавани станут доступны с 18 июля. По данным источника, полеты будут осуществляться только в светлое время суток.

Позже в Минтрансе РФ подтвердили, что аэропорт Геленджика вновь откроется для приема воздушных судов после длительного перерыва.

С 2022 года аэропорт вместе с десятью другими воздушными портами юга России временно прекратил прием самолетов по соображениям безопасности.

Ранее ущерб авиакомпаний из-за транспортного коллапса в России оценили в несколько миллиардов рублей.