В Россию завезут миллион мигрантов из Индии

Россию ожидает прибытие миллиона трудовых мигрантов из Индии. Об этом в интервью Ura.ru сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, ссылаясь на заявление чрезвычайного и полномочного посла Индии в России.

Среди регионов, куда направятся иностранные специалисты, указана также Свердловская область.

Беседин уточнил, что решение проблемы нехватки рабочей силы в промышленности региона планируется реализовать именно благодаря привлечению мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. Местные промышленные предприятия планируют увеличивать производство, однако ощущается значительный недостаток квалифицированных работников. Глава УТПП подчеркнул, что достигнута договоренность с властями Индии о поставке в течение текущего года порядка одного миллиона рабочих, включая сотрудников для Свердловской области.

Кроме того, было отмечено, что взаимодействие с трудовыми мигрантами из указанных государств станет сложной задачей, поскольку большинство из них предстоит трудоустроить на предприятия металлургической и машиностроительной отраслей.

7 июля стало известно, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий с сентября 2025 года ввести новые государственные пошлины.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести пошлины на ввоз полуприцепов.