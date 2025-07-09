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В Россию завезут миллион мигрантов из Индии

Глава Уральской торговой палаты Беседин: в Россию завезут миллион индийцев
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Talukdar David/Shutterstock/FOTODOM

Россию ожидает прибытие миллиона трудовых мигрантов из Индии. Об этом в интервью Ura.ru сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, ссылаясь на заявление чрезвычайного и полномочного посла Индии в России.

Среди регионов, куда направятся иностранные специалисты, указана также Свердловская область.

Беседин уточнил, что решение проблемы нехватки рабочей силы в промышленности региона планируется реализовать именно благодаря привлечению мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. Местные промышленные предприятия планируют увеличивать производство, однако ощущается значительный недостаток квалифицированных работников. Глава УТПП подчеркнул, что достигнута договоренность с властями Индии о поставке в течение текущего года порядка одного миллиона рабочих, включая сотрудников для Свердловской области.

Кроме того, было отмечено, что взаимодействие с трудовыми мигрантами из указанных государств станет сложной задачей, поскольку большинство из них предстоит трудоустроить на предприятия металлургической и машиностроительной отраслей.

7 июля стало известно, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий с сентября 2025 года ввести новые государственные пошлины.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести пошлины на ввоз полуприцепов.

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