В Госдуме предложили выдворять мигрантов из РФ за мелкое хулиганство

В ГД внесут проект об увеличении штрафов для мигрантов за мелкое хулиганство

Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесут в нижнюю палату парламента законопроект, в рамках которого предлагается увеличить штрафы для иностранных граждан за мелкое хулиганство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Автором законопроекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Из пояснительной записки следует, что документ внесет изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Наш законопроект предусматривает разные виды наказания — штрафы 100 тысяч, 200 тысяч рублей, административный арест на 15 суток. Но главное наказание — это выдворение из страны, и в нашем законопроекте оно предусматривается за любое мелкое хулиганство», — сказал Миронов.

Согласно проекту, в случае его принятия штраф за использование «русского мата» иностранным гражданином в общественном месте будет увеличен с 1 тысячи рублей до 5-10 тысяч рублей. При этом если иностранец оказал сопротивление при аресте, то его смогут оштрафовать на 25 тысяч рублей. Сейчас размер санкции составляет 2,5 тысячи рублей. В случае систематических нарушений мигрантов предлагается выдворять из России, следует из документа.

В июне представители партии «Новые люди» во главе с зампредом Сарданой Авксентьевой обратились в МВД с инициативой ужесточения наказания для родителей-мигрантов, дети которых систематически пропускают школьные уроки. По их словам, за подобное их следует высылать из страны.

Ранее в Госдуме призвали запретить мигрантам приезжать в РФ с детьми.