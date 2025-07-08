Силовики пришли с обысками в культурное пространство «Револьт-центр» в Сыктывкаре

В культурном пространстве «Револьт-центр» в Сыктывкаре проходят обыски

В культурном пространстве «Револьт-центр» в Сыктывкаре проходят обыски. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Обыски проходят также у сотрудников организации, «от руководителей до бариста». Причины, по которым пришли силовики, неизвестны», — говорится в сообщении.

«Револьт-центр» является единственным современным культурным пространством в Сыктывкаре. Оно названо в честь советского диссидента Револьта Пименова.

На минувших выходных в центре проходила выставка книжного издательства Ad Marginem, накануне «Револьт-центр» анонсировал выставку фотографа Дмитрия Маркова.

До этого в Иваново сотрудники следственного комитета России и полиции пришли с обысками в редакцию телеканала «Барс».

Также правоохранительные органы задержали нескольких сотрудников издательства Individuum. По имеющейся информации, силовики провели обыски по некоторым адресам, где находились сотрудники Individuum. Сообщалось, что их задержали и допросили в качестве свидетелей. В издательстве подчеркнули, что всегда работали в рамках закона.

Ранее в «Эксмо» отреагировали на возможный запрет 60% детских книг в России.