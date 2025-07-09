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ВСУ обещали 25 тысяч рублей мужчине, задержанному за поджог на Кубани

ФСБ: задержанному за поджог вышки сотовой связи на Кубани обещали 25 тысяч руб
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РИА Новости

Задержанный за поджог вышки сотовой связи в Кубани мужчина признался, что должен был получить за содеянное 25 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, предоставленное Федеральной службой безопасности (ФСБ).

По словам задержанного, когда он искал работу, с ним связался представитель спецслужб Украины. Он предложил мужчине заработок в размере 25 тысяч рублей за поджог вышки сотовой связи на территории Краснодарского края, координаты которой он позднее получил.

3 июня в Соликамске сотрудники регионального управления ФСБ задержали местного жителя, которого подозревают в поджоге двух базовых станций сотовой связи. По информации ведомства, мужчина, предположительно, действовал по указанию иностранца, связанного с украинскими спецслужбами.

Как сообщили в ФСБ, действия задержанного расцениваются как террористические, направленные на запугивание населения и дестабилизацию работы органов власти.

В мае в Свердловской области жителя Березовского Алексея Рожкова признали виновным в нескольких преступлениях террористической направленности. Следствие установило, что в марте 2022 года он поджег военный объект в своем городе. Позже он оправдал свои действия в эфире интернет-программы и распространил ложную информацию о действиях российской армии.

Ранее в Краснодарском крае троих жителей осудили за призывы к терактам.

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